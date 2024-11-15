آخر التّطوّرات.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزة لليوم الـ 406 تواليًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 406 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 24 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 43,736 شهيداً و 103,370 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان، وعدة مناطق متفرقة في بيت لاهيا.

وواصل الاحتلال أعمال نسف، في محيط حي الصفطاوي شمال مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، استشهد 5 مواطنين بيهم أطفال، مساء اليوم الخميس، جرّاء قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة نازحين في مخيّم البريج، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إعلامية، إن 5 شهداء ارتقوا إثر قصف الطائرات الحربية خيمة نازحين في مخيم البريج. والشهداء هم: عمران حسن محمد سليم (23 عاماً)، محمد زاهر صبري أبو شاويش (15 عاماً)، باسم أحمد عثمان أبو شمالة (45 عاماً)، علا أيمن إسليم، وأسماء كامل الرنتيسي، التي كانت حاملاً في شهرها الرابع.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية محيط الكلية التقنية في دير البلح.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال خيمة نازحين بجوار برج فيصل بمنطقة الزوايدة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في بلوك 12 بمخيم البريج، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها عدة مناطق شمال مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف برج البدرساوي وسط مخيم النصيرات.

في خانيونس، أطلقت آليات الاحتلال النار شرق بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس.

في رفح، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو معمر في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين