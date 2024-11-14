الجهاد الإسلاميِّ تنعى ثلَّةً من الشُّهداء بدمشق.. وتؤكِّد: أكاذيب الاحتلال محض اختلاق لبطولات وهميَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الخميس، عدد من شهداء الحركة الذين ارتقوا في عدوان "إسرائيلي" استهدف مناطق في دمشق.

وقالت الحركة في بيان لها، الخميس، "نزف إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية، ثلة من أبناء الحركة، في العدوان الآثم الذي استهدف العاصمة السورية، دمشق".

واعتبرت أن "العدوان الهمجي يأتي في إطار إجرام المحتل المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانيًا، ولا سيما في غزة وجنوب لبنان".

ونفت الحركة أن تكون "الأماكن المستهدفة مقرات ومراكز عسكرية تابعة للحركة، معتبرة أنها أكاذيب يروجها جيش العدو، ومحض اختلاق لبطولات وهمية".

وأكدت في بيانها، أن "هذا الاستهداف لن يزيد الحركة إلا تصميمًا وعزمًا على مواصلة الجهاد والمقاومة، حتى هزيمة الاحتلال ودحره عن أرضنا".

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم الخميس، عدواناً على منطقتي المزة وقدسيا بدمشق مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

​​​​​وافادت وكالة الأنباء السورية أن العدوان الإسرائيلي استهدف بحسب المعلومات الأولية مبنيين سكنيين وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.