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الصّحة بغزّة: 24 شهيداً و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

14 نوفمبر 2024 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس،  تقريرها اليومي حول حصيلة الشهداء والمصابين لليوم الـ 405 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيداً و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 43,736 شهيداً و 103,370 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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