الصّحة بغزّة: 24 شهيداً و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها اليومي حول حصيلة الشهداء والمصابين لليوم الـ 405 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيداً و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 43,736 شهيداً و 103,370 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين