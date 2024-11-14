الزّراعة بغزّة: الاحتلال يدمّر 99% من الأراضي الزّراعية للخضروات

غزة/ صفاء سعيد

أفاد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، المهندس محمد أبو عودة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" دمّر 99% من الأراضي المخصصة لزراعة الخضروات في القطاع. حيث كانت مساحة الأراضي الزراعية قبل 7 أكتوبر 2023 نحو 85 ألف دونم، إلا أنها تراجعت إلى 7 آلاف دونم فقط بعد مرور عام على العدوان.

وأوضح في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين" أن إنتاج قطاع غزة من الخضروات الذي كان يصل سابقًا إلى 405 ألف طن عبر زراعة 40 صنفًا، تراجع الآن إلى 14 صنفًا فقط تنتج نحو 48 ألف طن سنويًا.

قال أبو عودة:" إن الخسائر المالية للقطاع الزراعي بلغت نحو 236 مليون دولار محليًا، إضافة إلى 66 مليون دولار خسائر من الصادرات الخارجية.

وأشار أبو عودة إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة، أبرزها سيطرة الاحتلال على الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها، فضلاً عن نقص مصادر الطاقة البديلة لتشغيل الآبار الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب تحكم الاحتلال في المعابر ومنع إدخال مستلزمات الزراعة.

كما نبّه إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لإدخال المدخلات الزراعية وتجهيز الآبار بنظام الطاقة الشمسية لتخفيف التكاليف الإنتاجية على المزارعين، وتشجيع المزارعون على العمل.

بالإضافة إلى المساهمة في التخفيف من التكاليف الإنتاجية على المزارعين من خلال تمويل بعض التدخلات الخاصة بالزراعة وتأهيل عدد من الدفيئات الزراعية والمساهمة في زراعتها بمدخلات الزراعية.

وقبل العدوان، كان للزراعة دور رئيسي في هوية وتراث المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة، حيث كانت تساهم بنسبة 44.7% من الإنتاج النباتي، و77% من إنتاج محاصيل الخضار، وكانت صادرات الخضروات تمثل 80% من قيمة الصادرات الزراعية.

وأكد أبو عودة أن القطاع الزراعي قبل العدوان الإسرائيلي ذات أهمية كبيرة من حيث الهوية والتراث والثقافة في المجتمع الفلسطيني الغزي بشكل خاص حيث يعد من أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني لقدرته الاستيعابية للتجارة والعمالة.

أوضح أن نسبة الأراضي المخصصة لزراعة الخضروات شكلت 44.7% من إجمالي المساحات المزروعة بالنباتات في غزة قبل السابع من أكتوبر، كما أن إنتاج محاصيل الخضروات كان يمثل أكثر من 77% من إجمالي الإنتاج النباتي، ما أسهم في تحقيق الاعتماد على الإمدادات الغذائية المحلية بنسبة 115% بأسعار ملائمة.

وأشار أبو عودة إلى أن صادرات الخضروات شكّلت 80% من قيمة الصادرات الزراعية، حيث بلغ إنتاج الخضروات 65.4% من الإنتاج الزراعي الكلي.

وبلغ حجم الخضروات المُصدرة قبل السابع من أكتوبر نحو 60 ألف طن، في حين كانت القيمة التسويقية لهذه الصادرات تمثل 66.1% من إجمالي الصادرات. ووصل متوسط استهلاك الفرد السنوي من الخضروات في قطاع غزة إلى حوالي 172.5 كغم.