(إسرائيل) تروّج لوقف إطلاق النّار في لبنان باعتباره "هدية" لترامب.. ما حقيقته؟

قال ما يسمى وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي رون ديرمر، للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، خلال زيارته للولايات المتحدة، إن (إسرائيل) في عجلة من أمرها للترويج لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست على صفحتها، اليوم الخميس، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين كبار في (إسرائيل)، أن (إسرائيل) تروج للتوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، بهدف توفير إنجاز سياسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف التقرير، أن الوزير رون ديرمر، زار قصر ترامب في مارالاغو، بداية الأسبوع، وأجرى مناقشات هناك حول تفاصيل الاتفاق مع ترامب وصهره جاريد كوشنر، ثم انتقل ديرمر إلى جولة اجتماعات في البيت الأبيض، التقى خلالها، بالمبعوث الأميركي عاموس هوشستين.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة: "هناك تفاهم على أن (إسرائيل) ستعطي شيئا لترامب، في يناير سيكون هناك تفاهم بشأن لبنان".

وأضاف التقرير أن نتنياهو كان مستعدًا مسبقًا للتغيير السياسي في واشنطن، وحافظ على اتصال مستمر مع ترامب، بينما كان ديرمر ينسق مع كوشنر الذي كان أحد قادة اتفاقات (أبراهام) في ولاية ترامب السابقة.

وزعم التقرير أنه وفقا للخطة الظاهرة، سينسحب حزب الله شمال نهر الليطاني، وسيسيطر الجيش اللبناني على المنطقة الحدودية 60 يومًا، وسيكون هناك إشراف أمريكي وبريطاني على المنطقة، وستتولى روسيا منع إعادة تسليح حزب الله عبر سوريا.

ورفض مكتب رئيس الوزراء والمتحدث باسم ترامب التعليق على التقرير، وأكد مكتب ديرمر أن الوزير ناقش مجموعة متنوعة من القضايا خلال زيارته للولايات المتحدة، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين