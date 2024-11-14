مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: بايدن وبلينكن وأوستن "مجرمو حرب"

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في الولايات المتحدة، أن الرئيس بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع أوستن "مجرمو حرب"، في أعقاب المساعدات المقدمة لـ(إسرائيل): "لقد موَّلوا جرائم حرب عن علم".

وقال رؤساء مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، حسبما نشرت القناة السابعة، على موقعها، اليوم الخميس، وهو أكبر منظمة للحقوق المدنية وتمثيل المسلمين في الولايات المتحدة، إن الرئيس جو بايدن "مجرم حرب".

وأضافت أن هذا الإعلان جاء بعد أن قررت الإدارة الأمريكية عدم وقف توريد الأسلحة إلى (إسرائيل)، على الرغم من عدم التزامها بالموعد النهائي الأمريكي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء في البيان الذي نشره رؤساء مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: "إننا ندين بشدة قرار الرئيس بايدن بمواصلة تزويد الحكومة الإسرائيلية بشكل غير قانوني بالأسلحة الفتاكة، حتى بعد أن انتهك بنيامين نتنياهو مهلة الثلاثين يومًا التي حددتها الإدارة الأمريكية له بوقف تجويع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بانتظام".

وأضاف البيان: "لنكن واضحين للغاية، إن تمويل جرائم الحرب عن علم، انتهاك للقانون الأمريكي والدولي، ويجعلك مجرم حرب، لم نعتقد أبدًا أن هذا اليوم سيأتي، لكن يجب علينا أن نذكر الحقيقة بوضوح، الرئيس بايدن مجرم حرب، وكذلك الأمر بالنسبة لأنتوني بلينكن، وكذلك لويد أوستن، نحن ندينهم بكل قوة، وكذلك التاريخ".

وأعلن رؤساء المجلس الإسلامي مقاطعة التصويت للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لأن الإدارة ساعدت (إسرائيل) على "تجويع غزة"، وزودتها بالسلاح الذي ساعدها في الحرب على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين