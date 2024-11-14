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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

14 نوفمبر 2024 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك ، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية.

وتشن مجموعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال، حملات متواصلة تدعو لتهويد المسجد الأقصى المبارك وقتل الفلسطينيين.

وقال نشطاء مقدسيون، إن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير يسعى لتصعيد التوتر والأحداث داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن مساعي القضاء على العادات والتقاليد الفلسطينية والتعاليم الإسلامية، وكذلك تضييق الخناق على المقدسيين في المسجد الأقصى.  
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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