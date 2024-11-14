ارتفاع طفيف في أسعار صرف العملات اليوم في فلسطين

تعرف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

شهد بداية هذا اليوم ارتفاع طفيف في سعر الصرف في فلسطين اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

ويوضح لكم موقع فلسطين أون لاين أسعار بيع وشراء العملات وأهمها الدولار الأمريكي والدينار الأردني واليورو الأوروبي الجنيه المصري مقابل الشيكل اليوم في فلسطين.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس 14 نوفمبر على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 370-374 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 481-484 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 330-360 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع





المصدر / فلسطين أون لاين