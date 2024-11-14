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"الأونروا" تطلق رابط فحص كابونة الوكالة لشهر 11-2024 وآلية توزيعها

14 نوفمبر 2024 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" استئناف توزيع كوبونات الطحين لشهر نوفمبر 2024 في محافظتي خانيونس والوسطى.

وتقوم الأونروا في هذه المحافظتي بتوزيع الدقيق الأبيض (الطحين) للدورة الثانية والثالثة على جميع الأُسر(اللاجئ، أو المواطن) في كل خانيونس، والوسطى، سواء من المقيمين أو النازحين فيها بفعل الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام.

آلية توزيع كابونة الوكالة على أسر في هذه  المحافظتي من قبل الأونروا لشهر نوفمبر الحالي:

- تحصل الأسرة المكونة من 1 إلى 3 أشخاص،  على عدد 1 كيس طحين.

- تحصل الأسرة المكونة من 4 إلى 6 أشخاص على عدد 2 كيس طحين.

- تحصل الأسرة المكونة من 7 إلى 10 أشخاص على عدد 3 أكياس طحين.

- تحصل الأسرة المكونة من 11 فما فوق، على عدد 4 أكياس طحين.

ملاحظة: يبلغ وزن كيس الدقيق الأبيض (الطحين) 25 كيلو جرام.

 إجراءات التسليم:

يسرت الأونروا إجراءات استلام كابونة لهذا الشهر، حيث يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة استلام الكابونة بتقديم هوية رب الأسرة وهويته الشخصية.

وفي حال فقدان هوية رب الأسرة، يمكن استبدالها بأوراق ثبوتية أخرى.

خطوات فحص كابونة الوكالة لشهر نوفمبر 2024 الجديدة بمحافظتي خانيونس والوسطى، كالآتي:

 - أدخل رقم هوية رب الأسرة: سيتم استخدام رقم الهوية للبحث عن بياناتك في قاعدة البيانات وتحديد موعد استلام الكابونة.

 - أكمل عملية التحقق: انقر على خانة "أنا لست روبوت" لإثبات أنك لست برنامجًا آليًا.

 - تحقق من النتيجة: ستظهر لك صفحة تعرض موعد استلام الكابونة المحدد لك.

للتعرف على موعد استلام كابونة الوكالة لهذا الشهر وعدد أكياس الطحين الخاصة بك، يرجى زيارة هذا الرابط: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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