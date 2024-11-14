استقرار الحالة الجويّة في فلسطين اليوم الخميس 14 نوفمبر

تعرّف على حالة الطقس في فلسطين، اليوم الخميس، الموافق 13 نوفمبر 2024.

يستمر طقس فلسطين بالاستقرار في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الجو لطيفًا خلال ساعات النهار، بينما يميل إلى البرودة خلال الليل، خاصة في المناطق الجبلية، مسابقه من الأيام.

أبرز التفاصيل الجوية ليوم الخميس 14 نوفمبر:

- درجات الحرارة: ستشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بفارق طفيف.

- حالة السماء: يتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ خلال النهار، وظهور سحب متفرقة فيها.

- الرطوبة: من المتوقع أن تكون الرطوبة معتدلة، مما يجعل الطقس مريحًا بشكل عام.

- البرودة: من ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. والله تعالى أعلى وأعلم

- اللباس: يُنصح بارتداء ملابس خفيفة خلال النهار، مع ضرورة ارتداء ملابس دافئة خلال الليل، خاصة في المناطق الجبلية.

المصدر / فلسطين أون لاين