برنامج الأغذية: أسواق قطاع غزة وصلت لحالة مزرية

قال برنامج الأغذية العالمي إن أسواق قطاع غزة وصلت إلى حالة مزرية، والأسعار وصلت لمستويات قياسية بسبب الحصار المطبق وحرب الإبادة الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن "الأطعمة الطازجة والبيض واللحوم بالكاد متوفرة، ووصلت الأسعار إلى مستويات قياسية".

وطالب البرنامج بالسماح لفريقه بالوصول إلى المواطنين الأكثر حاجة بالقطاع، قائلا إن "نقص المساعدات يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للعائلات".

وكانت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أصدرت إنذارا نادرا هذا الأسبوع، أعربت فيه عن قلقها إزاء "الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة بسبب الوضع المتدهور بسرعة في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين