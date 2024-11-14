العدوان "الإسرائيلي" في يومه الـ 53.. قصفٌ متواصل على جنوب لبنان وغارات على ضاحية بيروت

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 53 على التوالي قصفه العنيف على لبنان، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، وسط دمار كبير في المباني والممتلكات العامة، وإخراج 8 مستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، وتضرر 8 مستشفيات بشكل جزئي.

وأعلنت وزارة الصّحة اللبنانية، أمس الأربعاء،ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 3 آلاف و365 شهيدا و14 ألفا و344 جريحا.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طائرات الاحتلال شنّت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية ببيروت، مساء الأربعاء وفجر الخميس.

واستهدفت غارات "إسرائيلية" الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء وفجر الأربعاء، وطالت الغارات الأربعاء مباني في مناطق الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة، وفق الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام.

وقصفت مدفعية الاحتلال، محيط بلدات مجدل زون والناقورة وشمع والمنصوري جنوبي لبنان.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، عدة غارات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني؛ بينها الغازية وعين قانا ويحمر، ودمّر 4 مبانٍ سكنية.

واستهدفت طائرة "إسرائيلية" مسيرة دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف، ما أدى لاستشهاد سائق الدراجة. تزامنًا مع غارتين على النبطية الفوقا ومدينة بنت جبيل، ومثلهما على حي الدير وحي الرويس في مدينة النبطية.

وقصفت قوات الاحتلال، بالطيران الحربي، مجدل سلم، الطيري، طير حرفا، زفتا، دير الزهراني، ياطر، بالتزامن مع قصف مدفعي على أرنون وياطر وبيت ياحون وكونين وعيناتا.

واستهدف الاحتلال، بالقصف العنقودي، مجرى نهر الليطاني في خراج بلاط، ودبين وكفر حمام وكفر شوبا.

وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، أمس الأربعاء بحدوث غارة "إسرائيلية" استهدفت شقة سكنية في منطقة عرمون، فيما قالت وزارة الصحة في حصيلة محدثة، إن الغارة أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص -من بينهم 3 أطفال و3 نساء- إضافة إلى 17 جريحًا.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات