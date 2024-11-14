"بالعبوات النّاسفة والرّصاص".. مقاومون يتصدّون لاقتحامات الاحتلال في طوباس

اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون ومخيم الفارعة للاجئين، جنوبي مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية بأنّ مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار خلال اقتحامها بلدة طمون في طوباس، تزامنًا مع إطلاق نار استهدف آليات الاحتلال العسكرية قرب مفرق طمون الرئيسي.

وقالت "سرايا القدس- كتيبة طوباس"، إن مقاتليها في مجموعات طمون، يخوضون منذ ساعات الفجر الأولى معارك ضارية مع قوات الاحتلال في بلدة طمون.

وأضافت سرايا القدس، "تمكن مقاتلونا من إمطار قوات العدو المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص وتفجير عدد من العبوات الناسفة في الآليات العسكرية بمحاور القتال المختلفة".

كما أكدت أن مقاتليها في مجموعات الفارعة تصدّوا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال بمحيط دوار وادي الفارعة ومفرق العشارين بزخات كثيفة من الرصاص المباشر.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسماعيل عبد العزيز بني عودة، بعد مداهمة منزله في بلدة طمون، جنوبي طوباس. كما داهمت منزل المطارد منتصر بني عودة في البلدة، وعاثت فيه خرابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات