المقاومة العراقيّة تستهدفُ 3 أهداف "حيوية" في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، ثلاثة أهداف "حيوية" تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" في شمال فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في، إن مجاهديها تمكنوا من مهاجمة ثلاثة أهداف حيوية في شمالي الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المُسير.

وجددت المقاومة العراقية تأكيدها على الاستمرار "بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى حتى الآن إلى ارتقاء43 ألفًا و 712 شهيدًا، بالإضافة لـ 103 ألف و258 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شامل في البنية التحتية وحصار خانق على أهالي القطاع.

ولليوم الـ 53 تواليًا يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على لبنان، ما أدّى لارتقاء 3 آلاف و365شهيدًا، بالإضافة لـ 14 ألفًا و344 مصابًا.



المصدر / فلسطين أون لاين