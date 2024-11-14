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بالفيديو "وسط اعتداءات واعتقالات".. الاحتلال يقتحمُ نابلس ويهدمُ منزلًا للمرة الثّانية

14 نوفمبر 2024 . الساعة 07:27 بتوقيت القدس
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"وسط اعتداءات واعتقالات".. الاحتلال يقتحمُ نابلس ويهدم منزلًا للمرة الثّانية

شنّت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، حملة اقتحام واسعة لمدينة نابلس، تخلّلها مداهمات واعتقالات واعتداءات على ممتلكات المواطنين.

واقتحمت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس عقب تسلل قوة خاصة تابعة للاحتلال للبلدة القديمة.

وداهمت القوات الصهيونية عدة منازل في البلدة القديمة، واعتقلت الشابين حمود الكخن، وعماد غلبوي.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلاً مكونًا من طابقين، في بلدة يتما، جنوبي مدينة نابلس، بحجة "عدم الترخيص".

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت بلدة يتما، رفقة جرافتين عسكريتين، وأجبرت المواطن براء ناصر إسماعيل على إخلاء منزله المكون من طابقين، قبل أن تشرع بهدمه.

وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر، إن قوات الاحتلال هدمت للمرة الثانية منزل المواطن "إسماعيل"، بعد أن كانت هدمت منزله للمرة الأولى في المنطقة الواقعة بين قريتي قبلان ويتما.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحام نابلس #طوفان الأقصى

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