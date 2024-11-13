إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في البلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص الحي والمطاطي، ما أدى لإصابة شاب بالقدم.

وذكر أن مواجهات اندلعت في البلدة، حيث تصدرى عشرات الشبان للقوات المقتحمة بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وتتعرض بيت فوريك لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال التي تتعمد استفزاز المواطنين والاعتداء عليهم والتنكيل بهم لا سيما على الحاجز الذي يفصل البلدة عن محيطها.