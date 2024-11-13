فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"سلسلة كمائن الموت".. القسام تبث مشاهد "ملحميّة" لاشتباك مقاتليها مع جنود والعدو في جباليا

ما هي تداعيات الحرب على تجارة الذَّهب في غزَّة؟

معدُّ "خطَّة الجنرالات" يوجِّه رسائل "تحذيريَّةً" لقادة الجيش حول مصير المعارك بغزَّة

حماس تدعو إلى تصعيد كلّ أشكال المظاهرات والمسيرات رفضًا لاستمرار الإبادة في غزَّة

سرايا القدس تبثُّ الرِّسالة الأولى لأسير "إسرائيليّ" محتجز لديها

بصل: الاحتلال اختطف عددا من طواقم الدفاع المدني ولا يُعرف مصيرهم

أحداث هولندا ماذا تعني؟

الصّحة بغزّة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

بالأسماء.. اختيارات ترامب لملء مواقع الإدارة الأمريكية الجديدة

ماهر شبات.. جريحُ حرب جروحه "لا تنْدَمل"

إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

13 نوفمبر 2024 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال مواجهات
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في البلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص الحي والمطاطي، ما أدى لإصابة شاب بالقدم.

وذكر أن مواجهات اندلعت في البلدة، حيث تصدرى عشرات الشبان للقوات المقتحمة بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وتتعرض بيت فوريك لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال التي تتعمد استفزاز المواطنين والاعتداء عليهم والتنكيل بهم لا سيما على الحاجز الذي يفصل البلدة عن محيطها.

#نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة