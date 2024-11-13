حماس تدعو إلى تصعيد كلّ أشكال المظاهرات والمسيرات رفضًا لاستمرار الإبادة في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إلى تصعيد الحراك الشعبي العالمي رفضاً لاستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزَّة، وتنديداً بحصار شماله وحربِ الإبادة والتجويعِ، ودعماً لصمود شعبنا، وانتصاراً لحقوقه

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "ندعو شعوب وقوى أمَّتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم، إلى تصعيد كلّ أشكال المظاهرات والمسيرات الجماهيرية، أيَّام الجمعة والسبت والأحد القادمة، في كلّ المدن والعواصم والساحات العربية والإسلامية والعالمية؛ عبر حصار سفارات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له، رفضاً لاستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزَّة، وتنديداً بحصار شماله والإمعان في حرب الإبادة والتجويع ضدّ المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وفضحاً واستنكاراً للدعم الأمريكي والبريطاني والألماني للاحتلال في حربه وعدوانه ضدّ قطاع غزَّة".

وأضاف البيان، "ولترفع الأصوات الحرَّة عالياً؛ ضدَّ الجرائم والمجازر الصهيونية بحقّ أهلنا في قطاع غزَّة على مدار أكثر من عام، وضدّ تجويع أهلنا في شمال القطاع، وضدَّ فصول حرب الإبادة الجماعية بحقّ المدنيين الأبرياء".

وأشارت الحركة، إلى أن الشعب الفلسطيني الصابر في قطاع غزَّة يتطلّع إلى جماهير أمّته وأحرار العالم للمشاركة الفاعلة والضغط بكل الوسائل، حتّى يتوقّف العدوان، وتنتهي حرب الإبادة الجماعية.