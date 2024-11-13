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بصل: الاحتلال اختطف عددا من طواقم الدفاع المدني ولا يُعرف مصيرهم

13 نوفمبر 2024 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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مشاهد من حالة الدمار في شمالي قطاع غزة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي

أفاد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، باختطاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عددا من طواقم الدفاع المدني شمالي قطاع غزة

وأكد بصل في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أنه لا يُعرف مصير المختطفين من طواقم الدفاع المدني حتى اللحظة.

من جهة أخرى أشار إلى أن "الاحتلال يمنع إعادة عمل الدفاع المدني في شمال غزة ولو بالحد الأدنى في ظل القصف" المستمر.

تحت الأنقاض

وقال إن عددًا كبيرًا من المواطنين عالقون تحت الأنقاض وتعجز الطواقم الإغاثية عن الوصول إليهم.

وأكد بصل أن الاحتلال الإسرائيلي أفرغ 4 مراكز لإيواء النازحين في بيت حانون وأجبرهم على النزوح، لافتًا إلى أن آلاف المواطنين في شمال القطاع هم الآن بدون رعاية إنسانية وطبية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 43665 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103076 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الدفاع المدني #محمود بصل #اختطاف طواقم الدفاع المدني #الدفاع المدني شمال غزة

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