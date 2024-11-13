رابط التسجيل في المساعدات السعودية بغزة

أعلن المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان، عن إطلاق رابط لتقديم المساعدات العينية لسكان قطاع غزة، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع من حرب إبادة وعدوان مستمر.

يعد المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو الذراع الإغاثي للحكومة السعودية في القطاع.

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وأكد المركز على دوره في تقديم المساعدات التي تتجاوز الجانب الثقافي لتشمل العمل الإغاثي والإنساني، انطلاقًا من إيمانه بأن مساعدة المحتاجين واجب إنساني وأخلاقي.

وأضاف المركز في بيان له أنه يهدف إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وفلسطين من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات التي تشمل الجوانب الثقافية والإغاثية.

ويمكن التسجيل من أجل الحصول على المساعدات السعودية من خلال الرابط التالي، انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين