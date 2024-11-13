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الصّحة بغزّة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

13 نوفمبر 2024 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل علة قطاع غزّة لليوم الـ 404 على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و182 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,712 شهيدًا و103,258 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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