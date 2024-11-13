بالأسماء.. اختيارات ترامب لملء مواقع الإدارة الأمريكية الجديدة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تعيين شخصيات متشددة ومثيرة للجدل في إدارته المقبلة، حيث كشف عن عدد منها.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرت على حساب ترامب على منصة إكس، وعلى "تروث سوشيال"، الأربعاء والثلاثاء، كشف فيها عن اختياراته ونبذة عنهم.

ومن بين الأسماء المطروحة تعيين حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي سفيرا لدى (إسرائيل)، مشيرا إلى أن هاكابي في ضوء التوترات الحالية في الشرق الأوسط، سيؤدي "دورا دبلوماسيا كبيرا" وذكر أنه "موظف مدني جيد جدا وزعيم ديني".

يحب (إسرائيل) كثيرا

وقال: "مايك يحب (إسرائيل) كثيرا، والشعب الإسرائيلي يحبه أيضا، وسيعمل بلا كلل لضمان السلام في الشرق الأوسط".

ويُعرَف هاكابي (ولد 1955) القسيس المسيحي بأنه مؤيد قوي لإسرائيل، كما أنه يدعم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما يدعى هاكابي أنه لا يوجد احتلال في الضفة الغربية.

وأعلن ترامب أنه سيرشح بيت هيغسيث لوزارة الدفاع، وهو جندي سابق ومعلق في قناة فوكس نيوز، وهو أحد أهم المناصب في الإدارة الجديدة الوزراء.

هيغسيث خدم في وحدات مختلفة من الجيش الأمريكي في كل من العراق وأفغانستان في فترات مختلفة، وظل ينظم البرامج والفعاليات المتعلقة بالمحاربين القدامى منذ سنوات عديدة.

ويعتبر ترشيح هيغسث "مفاجئا" وغير متوقعا، وسيتمكن من تولي منصبه من بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ عقب تولي ترامب الرئاسة.

وقرر ترامب، اختيار الملياردير إيلون ماسك لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، مهمتها تفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص اللوائح الزائدة وخفض النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.

عهد ترامب

جاء ذلك في منشور لماسك على منصة إكس، في تنفيذ لتعهد قطعه ترامب قبل أكثر من شهر، بتعيين ماسك في منصب لتعزيز كفاءة الحكومة الفيدرالية.

وقال ماسك: "سيتم نشر جميع إجراءات وزارة كفاءة الحكومة على الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية.. في أي وقت يعتقد فيه الجمهور أننا نقوم بخفض شيء مهم أو لا نقوم بخفض شيء مُهدر.. فقط أخبرونا“.

ترامب أعلن أيضا أنه سيرشح مدير المخابرات الوطنية السابق جون راتكليف لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إي".

وبحسب بيان أدلى به فريق ترامب، فإن عضو الكونغرس السابق راتكليف، الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية في الفترة 2020-2021، سيعمل مديرا لوكالة المخابرات المركزية في حكومته الجديدة.

ويعرف راتكليف بأنه اسم قريب جدا من ترامب، وسيتمكن من تولي منصبه بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، وهو معروف بآرائه اليمينية المتطرفة، مثل الأسماء الأخرى التي رشحها ترامب لحكومته حتى الآن.

كما أعلن ترامب تعيين قطب العقارات ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واصفا إياه بأنه "جعل كل مشروع ومجتمع شارك فيه أقوى وأكثر ازدهارا".

"زعيم محترم"

وأضاف ترامب بأن ويتكوف "زعيم محترم، وسيكون صوتا قويا من أجل السلام وسيجعلنا جميعا فخورين به".

ويُعرف ويتكوف بأنه أحد الأصدقاء المقربين لعائلة ترامب، وبحسب تقارير وسائل إعلام أميركية فإن ويتكوف كان مع ترامب خلال "محاولة اغتيال"الأخير بينما كان يلعب الغولف في فلوريدا في 15 أيلول/سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن الرئيس السابق ترامب سيعود إلى البيت الأبيض بعد فوزه على كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وسيتم تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025.

أسماء سابقة

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت الثلاثاء أنه من المتوقع أن يرشح ترامب، السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، المعروف بانتمائه إلى تيار "الصقور".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من ترامب، أن الأخير كان يعتزم ترشيح ريتشارد غرينيل، السفير الأسبق في برلين، لهذا المنصب، لكنه استقر على روبيو بعد مشاورات عدة.

روبيو سيناتور في مجلس الشيوخ منذ 2011، ينتمي لتيار "الصقور" ويعرف بمواقفه المتشددة فيما يخص إيران والصين ودعمه القوي لإسرائيل، ويتوقع الإعلان رسميا عن روبيو مرشحا لمنصب وزير الخارجية خلال فترة قريبة، برفقة مسؤولين آخرين يعتزم ترامب تعيينهم في ولايته الجديدة.

كما اختار ترامب الاثنين مستشاره المتشدد لشؤون الهجرة ستيفن ميلر لمنصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات، بحسب ما أعلنته شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مقربة من ترامب، وأكده لاحقا جي دي فانس الذي عيّنه ترامب نائبا له.

رسم السياسات

وقال جي دي فانس على حسابه بمنصة إكس: "اختيار رائع آخر من قبل الرئيس (ترامب) تهانينا يا ميلر".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ميلر سيعمل نائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات، وسيشارك في رسم السياسات لاسيما بما يتعلق بأمن الحدود والمهاجرين غير الشرعيين الذي يعرف بتشدده بهذا الخصوص.

وولد ميلر في كاليفورنيا عام 1985 وهو الابن الثاني لعائلة يهودية، عمل في مجال الاتصالات مع العديد من السياسيين الجمهوريين لعدة سنوات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت الثلاثاء أن ترامب يتطلع إلى تعيين عضو مجلس النواب الجمهوري مايك والتز مستشارا له للأمن القومي.

وأضافت نقلا عن مصادر مقربة من ترامب، أنه سيتم الإعلان رسميا عن تعيين "والتز" للمنصب المذكور، خلال "فترة قريبة".

والتز، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الأمريكية (القبعات الخضر)، خدم في جيش بلاده بأفغانستان، ويعرف بمواقفه المتشددة تجاه الصين وروسيا.

وفي حال توليه المنصب، سيؤدي والتز دورا رئيسيا في قضايا السياسة الخارجية الأمريكية وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والتنافس الأمريكي ـ الصيني، وأزمات الشرق الأوسط.

المصدر / الأناضول