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روسيا تعلق على تدشين أمريكا قاعدة دفاع جوي في بولندا

13 نوفمبر 2024 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
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أرشيفية

تدشن الولايات المتحدة رسميا قاعدة دفاع جوي جديدة في شمال بولندا اليوم الأربعاء، فيما تسعى وارسو إلى طمأنة مواطنيها بأن حلف شمال الأطلسي يضمن أمنهم وسط توتر أعقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتقع القاعدة في بلدة ريدجيكوفو قرب ساحل البلطيق، وقد بدأت أعمال بنائها منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتقول وارسو إن هذه القاعدة تجسد حقيقة أن تحالفها العسكري مع واشنطن يظل قويا بغض النظر عمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

والقاعدة الأمريكية في ريدجيكوفو جزء من درع صاروخية أكبر للتحالف العسكري يطلق عليها اسم (إيجيس آشور) ويقول الحلف إنها قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

احتواء روسيا

وعلق الكرملين اليوم الأربعاء، قائلا إن افتتاح قاعدة الصواريخ الأمريكية جديدة في بولندا، هو جزء من محاولة لاحتواء روسيا بنقل البنية التحتية العسكرية الأمريكية لموقع أقرب إلى حدودها.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين اعترض على خطط بناء القاعدة منذ عام 2000 حين كان جورج بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة.

وقال إن بوتين أكد حينذاك على أن الولايات المتحدة كانت تكذب حين قالت إن الغرض من القاعدة هو اعتراض صواريخ إيرانية محتملة.

بوتين على حق

وأضاف: "هذا تأكيد على أن الرئيس بوتين كان على حق. تنفيذ هذه الخطط مستمر. وهذا تحريك للبنية التحتية العسكرية الأمريكية على الأراضي الأوروبية باتجاه حدودنا".

وأردف قائلا: هذا ليس إلا محاولة لاحتواء إمكاناتنا العسكرية، ويؤدي بالطبع إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان التكافؤ.

ولم يذكر بيسكوف ما هي التدابير التي قد تتخذها روسيا ردا على ذلك.

المصدر / وكالات
#بولندا #روسيا #الكرملين #قاعدة دفاع جوي

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