بريطانيا.. توقيف شرطي بتهمة "دعم حماس"

أوقفت السلطات البريطانية الأربعاء، أحد عناصر الشرطة بدعوى دعمه لحركة "حماس" عبر الانترنت.

وأعلنت شرطة مقاطعة غلوسترشير جنوب غرب بريطانيا في بيان، أن شرطة مكافحة الإرهاب بالجنوب الغربي أوقفت شرطيًا في الثلاثينات من العمر في مدينة غلوستر.

دعوى دعم حماس

وأشار البيان إلى أن الشرطة أوقفت العنصر بدعوى دعمه لـ"حماس" عبر الانترنت بشكل ينتهك المادة 12 من قانون الإرهاب.

وساندت بريطانيا (إسرائيل) في حربها على قطاع غزة، منذ الأيام الأولى لاندلاعها، عبر تقديم الدعم المادي للجيش الإسرائيلي من أسلحة ومعلومات استخبارية ورصد جوي ضد المقاومة.

وبدعم أمريكي ترتكب (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / وكالات