فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بريطانيا.. توقيف شرطي بتهمة "دعم حماس"

رابط تسجيل كفالة أيتام الحرب على غزة المقدمة من مؤسسة "اكفل"

حقوقي: الاحتلال يتوسع بقصف منازل العائلات فور دخول أحد الأشخاص المستهدفين إليها

"زنزانةٌ أشبه بالقْبر".. تفاصيل قاسية عن ظروف اعتقال الأسيرة خالدة جرار

روسيا تعلق على تدشين أمريكا قاعدة دفاع جوي في بولندا

القيادي ناصر الدين: شعبُنا سيُفشل مخطّط الضّم والتّهجير بالضّفة وعمليات الهدم لن تزيده إلا ثباتًا

رابط الاستفادة من المساعدات العينية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

الحقوقي السكافي: 3200 معتقل من غزَّة بسجون الاحتلال يواجهون "التَّعذيب الوحشي"

لليوم الـ 404 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزّة

أول تصريح خطير للسفير الأمريكي القادم في (إسرائيل)

رابط تسجيل كفالة أيتام الحرب على غزة المقدمة من مؤسسة "اكفل"

13 نوفمبر 2024 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
...
رابط تسجيل كفالة أيتام حرب الإبادة على غزة من مؤسسة "اكفل"

أعلنت مؤسسة "اكفل" عن بدء العمل في تسجيل أكبر حملة خيرية لكفالة أيتام حرب الإبادة على غزة بالتنسيق مع مؤسسات خيرية دولية وذلك من خلال التسجيل في الرابط المعلن وتعبئة الاستبانة المطلوبة وفق الشروط التالية:

•       أولاً: أن يكون المستفيد من أيتام حرب الإبادة بدأً من 7/10/2023م

•       ثانياً: أن يكون المستفيد تحت سن الثامن عشر

•       ثالثاً: إرفاق الوثائق المطلوبة المثبتة لصحة البيانات الخاصة باليتيم، والمعتمدة من الجهات المختصة (وثيقة استشهاد الوالد، الوالدة...)

اقرأ أيضا: رابط تسجيل حليب وبامبرز الأطفال في غزة

•       صورة هوية الوالد - الوالدة - الطفل

•       أي وثائق إضافية لتأكيد الشفافية والمصداقية

وأكدت أن الأولية في الاستفادة لمن تكتمل بياناته ووثائقه ولا مانع من تزويدنا بها لاحقا في حال عدم توفرها الآن.

رابط التسجيل: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حرب الإبادة #كفالة أيتام #رابط كفالة أيتام #رابط تسجيل كفالة أيتام #مؤسسة اكفل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة