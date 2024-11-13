رابط تسجيل كفالة أيتام الحرب على غزة المقدمة من مؤسسة "اكفل"

أعلنت مؤسسة "اكفل" عن بدء العمل في تسجيل أكبر حملة خيرية لكفالة أيتام حرب الإبادة على غزة بالتنسيق مع مؤسسات خيرية دولية وذلك من خلال التسجيل في الرابط المعلن وتعبئة الاستبانة المطلوبة وفق الشروط التالية:

• أولاً: أن يكون المستفيد من أيتام حرب الإبادة بدأً من 7/10/2023م

• ثانياً: أن يكون المستفيد تحت سن الثامن عشر

• ثالثاً: إرفاق الوثائق المطلوبة المثبتة لصحة البيانات الخاصة باليتيم، والمعتمدة من الجهات المختصة (وثيقة استشهاد الوالد، الوالدة...)

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• صورة هوية الوالد - الوالدة - الطفل

• أي وثائق إضافية لتأكيد الشفافية والمصداقية

وأكدت أن الأولية في الاستفادة لمن تكتمل بياناته ووثائقه ولا مانع من تزويدنا بها لاحقا في حال عدم توفرها الآن.

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المصدر / فلسطين أون لاين