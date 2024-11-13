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حقوقي: الاحتلال يتوسع بقصف منازل العائلات فور دخول أحد الأشخاص المستهدفين إليها

13 نوفمبر 2024 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده

كشف الخبير الحقوقي، ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، عن حيثيات إجرامية خطيرة يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الأيام الماضية.

وقال عبده في منشور له على منصة "X" اليوم الأربعاء: "من خلال متابعتنا ورصدنا لعدد كبير من المجازر التي ارتُكبت خلال الأيام الماضية، تبين أن الجيش الإسرائيلي يتوسع في قصف منازل العائلات الممتدة فور دخول أحد الأشخاص المستهدفين إلى منزل العائلة".

وأكد عبده أن هذه الممارسة تعكس عقلية إجرامية في إطار مخطط للإبادة، خاصة وأنه على ما يبدو كان بإمكان جيش الاحتلال استهداف الشخص قبل وصوله إلى المنزل.

ذكاء صناعي

ونوه إلى أن جيش الاحتلال يستخدم تطبيق ذكاء اصطناعي يُدعى “Where’s Daddy?” لتتبع الأفراد المستهدفين وتنفيذ القصف بمجرد دخولهم منازل عائلاتهم.

وبدعم أمريكي ترتكب (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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المصدر / فلسطين أون لاين 
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