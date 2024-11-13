القيادي ناصر الدين: شعبُنا سيُفشل مخطّط الضّم والتّهجير بالضّفة وعمليات الهدم لن تزيده إلا ثباتًا

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، أن شعبنا الفلسطيني سيبقى متمسكًا بأرضه، ولن يرضخَ لعمليات الهدم والمصادرة التي تنفذها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بهدف تنفيذ مخطط الضم والتهجير.

وأوضح ناصر الدين، أنّ ممارسات الاحتلال الإجرامية لن تدفع شعبنا إلا لمزيد من الصمود والثبات والتشبث بأرضه ومقدساته".

وأشار إلى أن تصاعد عمليات الهدم والمصادرة للممتلكات الفلسطينية يندرج ضمن حرب الإبادة والتهجير التي ستنكسر أمام الإرادة الفلسطينية الصلبة.

وشدد على ضرورة التصدي لهذه الجرائم والتي تمتد إلى عمليات الهدم والمصادرة، مضيفًا أنه "ينبغي الانتفاض في وجه الاحتلال والمستوطنين، من أجل ردعهم عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات".

ولفت ناصر الدين إلى أن الجرائم "الإسرائيلية" تتنامى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، نتيجة السياسة الفاشية التي تتبعها حكومة الاحتلال اليمينية ووزراؤها المتطرفون، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة كبيرة تهدد الفلسطينيين وأراضيهم خلال المرحلة المقبلة.



المصدر / فلسطين أون لاين