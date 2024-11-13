رابط الاستفادة من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة

أطلق المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان رابط لتقديم المساعدات العينية لمواطني قطاع غزة، وذلك في ظل الحرب والعدوان والفاقة التي يتعرض لها أهالي القطاع.

وقال المركز إن تقديم المساعدات العينية لمواطني قطاع غزة جاء ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

والمركز السعودي للثقافة والتراث هو الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع الإغاثي للحكومة السعودية في قطاع غزة.

جانب إغاثي وإنساني

وعرّف المركز نفسه بأنه "يشع كمنارة ثقافية وإنسانية ناظرا إلى تعزيز أواصر الأخوة واللحمة بين المملكة السعودية وفلسطين.

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وقال إنه لا يقتصر نطاق عمل المركز على الجانب الثقافي، بل يتخطاه ليشمل العمل الإغاثي والإنساني، إيمانا منه في أن مساعدة المحتاجين واجب أخلاقي وإنسانين من خلال باقة واسعة من البرامج والخدمات.

وتأسس المركز السعودي للثقافة والتراث في فلسطين عام 2005 "لتعزيز وتوطيد العلاقات وأواصر الأُخوة واللُحمة بين المملكة العربية السعودية وفلسطين".

للتسجيل في رابط الاستفادة من المساعدة العينية للمركز اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين