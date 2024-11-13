مرتضى منصور يوجه رسالة حادة للزعماء والقادة العرب بعد انتهاء قمة الرياض

وجه رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، رسالة مهمة للزعماء والقادة والرؤساء العرب بعد انتهاء القمة العربية الإسلامية في الرياض.

وقال منصور في رسالته التي نشرها على صفحته على موقع فيس بوك: "لقد تأخرتم كثيرا فبعد مرور عام كامل لم يعد هناك شعب ولا ارض فلقد أبـاد الصـهاينة البشر والحجر في غزة والضفة وجنوب لبنان وللأسف وأنا أتابع فعاليات المؤتمر كانت حـرب الابادة مستمرة على أهلنا في فلسطين وجنوب لبنان واليمن وسوريا والعراق بأسـلحة ورعاية أمريكية".

وأضاف: "شكرا على سعيكم ولكن بعد فوات الأوان".

وانتهت أمس القمة العربية الإسلامية في الرياض، مشاركا فيها معظم رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية وذلك في إطار بحث العدوان على غزة ولبنان.

وخاطب منصور الرؤساء العرب بقوله: قد يكون القدر وضعكم في اجتماعكم أمام الفرصة الأخيرة اتخاذ عدة قرارات لإنقاذ أهلنا وأولها قطع العلاقات مع دولة الصـهاينة وطرد سفيرهم من جميع البلاد الحاضرة للمؤتمر وانهاء جميع مظاهر التطبيع معهم مع تجميد العلاقات مع بلطجي العالم راعي هذا الكيان المجـرم أمريكا وسحب أرصدة بلادكم منها لحين رفع حمايتها عن هذه العصابة فمن الأرصدة العربية في بنوكهم دعموا الصــهاينة ب 45 مليار دولار وقــتل المجـــرمون 45 ألف شهيد من أطفالنا ونساءنا.

وأكد قوله: كأن كل شهــيد ثمنه عند هؤلاء المجــرمين مليون دولار وأخيرا تشكيل جيــش عربي وإسلامي فورا كما حدث لتحرير دولة الشقيقة الكويت وارسال انذار من خلال السادة الأفاضل الحاضرين للمؤتمر للمجـرم نتنياهو إذا لم يوقف حـرب الابادة فورًا لشعوبنا العربية في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن والانسحاب الفوري من أراضينا العربية سيتم دك (تل ابيب) والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم.

وشدد على أن سياسة الاستنكار والشجب والرفض لا قيمة له مع مجـرم يقود عصـابة وهدفة احتــلال أوطاننا من النيل إلى الفرات، مضيفا التاريخ لا يرحم.

وختم منصور رسالته بالقول: في النهاية نشكر المملكة العربية السعودية لهذه المبادرة وندعو جميعا لهم بالسداد والتوفيق في اتخاذ القرارات التي نهتف بعدها امجاد يا عرب أمجاد.

المصدر / فلسطين أون لاين