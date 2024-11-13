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"لخانيونس والوسطى" رابط فحص كابونة الطحين 11-2024 الجديد

13 نوفمبر 2024 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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أطلقت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا رابط فحص كابونة الطحين لشهر نوفمبر 2024 الجديد لمحافظتي خانيونس والوسطى، وذلك بعد إعلان الوكالة استئنافها توزيع الدقيق الأبيض (الطحين) للدورة الثانية والثالثة على جميع الأُسر(اللاجئ، أو المواطن) في كل من محافظتي خانيونس والوسطى.

آلية توزيع كابونة الطحين على أسر في هذه المحافظتين من قبل الأونروا لشهر نوفمبر الحالي:

- تحصل الأسرة المكونة من 1 إلى 3 أشخاص، ستحصل على عدد 1 كيس طحين.

- تحصل الأسرة المكونة من 4 إلى 6 أشخاص على عدد 2 كيس طحين.

- تحصل الأسرة المكونة من 7 إلى 10 أشخاص على عدد 3 أكياس طحين.

* تحصل الأسرة المكونة من 11 فما فوق، على عدد 4 أكياس طحين.

"الأونروا" تعلن استئناف توزيع الكابونة الجديدة لدعم الأسر في قطاع غزّة

 إجراءات التسليم:

يسرت الأونروا إجراءات استلام كابونة الطحين لشهر نوفمبر 2024، حيث يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة استلام الكابونة بتقديم هوية رب الأسرة وهويته الشخصية.

وفي حال فقدان هوية رب الأسرة، يمكن استبدالها بأوراق ثبوتية أخرى.

للتحقق من موعد استلام كابونة الطحين الخاصة بك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأونروا المخصص لهذا الغرض: اضغط هنا.

خطوات فحص كابونة الطحين 11-2024 الجديد بمحافظتي خانيونس والوسطى، كالآتي::

 - أدخل رقم هوية رب الأسرة: سيتم استخدام رقم الهوية للبحث عن بياناتك في قاعدة البيانات وتحديد موعد استلام الكابونة.

 - أكمل عملية التحقق: انقر على خانة "أنا لست روبوت" لإثبات أنك لست برنامجًا آليًا.

 - تحقق من النتيجة: ستظهر لك صفحة تعرض موعد استلام الكابونة المحدد لك.

ملاحظة: إذا لم تجد نتائج بعد البحث، يرجى مراجعة مكتب الأونروا الأقرب إليك للاستفسار عن السبب.

وأخيراً، أشارت الوكالة الغوث بالقطاع إلي استمرارها في توزيع السلة الغذائية (الكابونة البنية) على الأسر التي لم يسبق لها الاستلام حال توفر الكميات من الأسر الأكبر حجمًا إلى الأقل، علماً أنها ستبدأ في  توزيعها على الأسر المكونة من 5 أفراد إلى الأقل بعد قرابة انتهائها من توزيعها على الأسر الأكثر من 6 أفراد.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مساعدات الأونروا #فحص كابونة الطحين

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