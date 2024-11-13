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رابط تسجيل حليب وبامبرز الأطفال في غزة

13 نوفمبر 2024 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

أعلنت جمعية المستقبل عن فتح باب تسجيل المواطنين للاستفادة من مساعدتها المقدمة للأطفال في قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن خدماتها تشمل الحليب وسيريلاك والبامبرز.

وعرجت الجمعية في بيانها إلى أهدافها المندرجة في تفعيل دور النساء والشباب والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في مجتمعهم.

وذكرت أن تقديم خدماتها يأتي استجابة لاحتياجات المجتمع، مشيرة إلى أنها نشرت رابطا للاستفادة من الخدمات والمساعدات المتوفرة لديها حاليا.

رابط التسجيل 

وللراغبين في الحصول على هذه المساعدات التسجيل عبر زيارة موقع الجمعية، والضغط على رابط التسجيل المتاح.

للتسجيل والاستفادة من مساعدات الجمعية يرجى الدخول والضغط على الرابط المخصص اضغط هنا.

ويعيش مواطنو قطاع غزة ظروفا إنسانية قاسية، جراء الحرب والحصار الإسرائيلي، ومنع دخول الشاحنات التجارية والمساعدات الإنسانية عبر المعابر.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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