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طقس فلسطين اليوم 13 نوفمبر: تفاصيلُ الحرارة والرُّطوبة

13 نوفمبر 2024 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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تعرف على حالة الطقس في فلسطين ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024. 

يستمر الطقس في فلسطين بالاستقرار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية. يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الجو لطيفًا خلال ساعات النهار، بينما يميل إلى البرودة خلال الليل، خاصة في المناطق الجبلية.

أبرز التفاصيل الجوية ليوم الأربعاء 13 نوفمبر:

 - درجات الحرارة: ستشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بفارق طفيف.

 - حالة السماء: يتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ خلال النهار.

 - الرطوبة: من المتوقع أن تكون الرطوبة معتدلة، مما يجعل الطقس مريحًا بشكل عام.

نصيحة هامة:

 - اللباس: يُنصح بارتداء ملابس خفيفة خلال النهار، مع ضرورة ارتداء ملابس دافئة خلال الليل، خاصة في المناطق الجبلية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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