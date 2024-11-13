كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز وبخانيونس والوسطى لـ 14-15 نوفمبر

أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة البترول عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات خانيونس والوسطى.
وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في محافظات رفح وخانيونس والوسطى في الكشوفات التي تصدر كل فترة.
هل اسمك ضمن القائمة؟
الخطوات للتحقق:
- زيارة الروابط التالية:
- كشف خانيونس لأيام 14-15 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا
- كشف الوسطى لأيام 14-15 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا
- التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.
- للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.
- تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز، اضغط هنا
المصدر / فلسطين أون لاين