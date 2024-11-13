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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز وبخانيونس والوسطى لـ 14-15 نوفمبر

13 نوفمبر 2024 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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كشف جديد بأسماء مستفيدي الغاز وبخانيونس والوسطى لـ 14-15 نوفمبر

أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة البترول عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات خانيونس والوسطى.

 وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في محافظات رفح وخانيونس والوسطى في الكشوفات التي تصدر كل فترة.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

 - زيارة الروابط التالية:

- كشف خانيونس لأيام 14-15 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

- كشف الوسطى لأيام 14-15 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 - التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

- للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.

 - تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز، اضغط هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #كشف الغاز

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