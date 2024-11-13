أسعار صرف العُملات اليوم في فلسطين (13 نوفمبر)

تعرف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

استقرَّ سعر الصرف في فلسطين، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، دون تغييرات يذكر عن الأمس.

ويوضح لكم موقع فلسطين أون لاين أسعار بيع وشراء العملات وأهمها الدولار الأمريكي والدينار الأردني واليورو الأوروبي الجنيه المصري مقابل الشيكل "الإسرائيلي" اليوم في فلسطين.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 13 نوفمبر على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 369-372 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 480-483 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 330-360 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

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المصدر / فلسطين أون لاين