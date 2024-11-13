"تصاعُد الانتهاكات".. مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية في الشّيخ جراح بالقدس

أحرق مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الأربعاء، عدداً من المركبات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من المستوطنين أحرقوا 3 مركبات في الشيخ جراح، ولاذوا بالفرار.

وانتشرت مقاطع مصورة تظهر لحظة اشتعال النيران بالمركبات، ومشاهد أخرى وثقت آثار الحريق الذي طال هذه المركبات.

ويُذكر أن المستوطنين قاموا بحرق نحو 20 مركبة فلسطينية في البيرة بالرابع من الشهر الجاري.

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منظمة، تقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية واحراق سيارات وأماكن العبادة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ الاحتلال ومستوطنون 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وذكرت الهيئة، في تقريرها الشهر الماضي، أن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) نفذت 1130 اعتداء، فيما نفذ مستوطنون 360 اعتداء".

وبينت أن من تلك الاعتداءات 307 وقعت في محافظة نابلس، و280 في الخليل، و179 في القدس.

وتراوحت الاعتداءات بين "هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز".

المصدر / فلسطين أون لاين