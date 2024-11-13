العدوان "الإسرائيلي" على لبنان يدخل يومه الـ 52 تواليًا

تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 52 تواليًا، عدوانها العسكري والقصف الجوي والمدفعي على عدّة مناطق متفرّقة في لبنان، مخلفةً آلاف الشّهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ الـ 8 من أكتوبر 2023، إلى 3 آلاف و287 شهيدًا، بالإضافة لـ 14 ألفًا و222 مصابًا.

وذكرت الصّحة في تقريرها اليومي، أن 191 شهيدًا من الفرق الطبية ارتقى منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على البلاد.

وأشارت إلى أنّ 8 مستشفيات خرجت من الخدمة كليًا جراء العدوان "الإسرائيلي" المتوصال، فيما تضررت8 مستشفيات بشكل جزئي.

وقالت وزراة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، إن 15 شهيدًا ارتقوا فيما أُصيب 12 آخرين، جراء غارات الاحتلال على جون في قضاء الشوف.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بارتقاء شهيدين وإصابة آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على مدينة صور، جنوبي لبنان، مشيرةً إلى أن الاحتلال قصف بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدتي ياطر وزبقين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن أكثر من 40 بلدة في لبنان تعرضت لغارات وقصف "إسرائيلي" منذ صباح اليوم.

وقصف طيران الاحتلال مدينتي صور وبنت جبيل، وبلدات: مجدل زون وعيناثا وعرب صاليم وبين قانا وصديقين، وشحور، والناقورة، بالإضافة لبلدات الخيام والغندورية والقنطرة، وتبنين، ووادي الحجير.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال وادي برغز ومدينة الخيام، جنوبي لبنان. تزامنًا مع غارات جوية على بلدة الشعيتية قضاء صور.

وشنت طائرات الاحتلال، غارات عنيفة ومتتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت منطقتي حارة حريك والغبيري.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات