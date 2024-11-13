المقاومة العراقيّة تستهدفُ بالمسيرّات موقعين في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر اليوم الأربعاء، مهاجمتها هدفين حيويين وسط وشمال فلسطين المحتلة، بطائرات مسيَّرة.

وقالت المقاومة العراقية في بيانين منفصلين، إنّها هاجمت هدفًا حيويًا شمال فلسطين المحتلة ، وهدفًا حيويًا وسط فلسطين المحتلة،

وجددت المقاومة العراقية تأكيدها على الاستمرار "بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى حتى الآن إلى ارتقاء43 ألفًا و 665 شهيدًا، بالإضافة لـ 103 ألف و76 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شامل في البنية التحتية وحصار خانق على أهالي القطاع.

ولليوم الـ 52 تواليًا يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على لبنان، ما أدّى لارتقاء 3 آلاف و287 شهيدًا، بالإضافة لـ 14 ألفًا و222 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين