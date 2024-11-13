لليوم الـ 404 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 404 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزة، مُرتكبًا كافة أنواع المجازر والمذابح ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و 665 شهيدًا، بالإضافة لـ 103 ألف و76 مصابا منذ السابع من أكتوبر.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف على جباليا وبيت لاهيا، بالتزامن مع عملية نسف للمباني السكنية في مخيم جباليا.

ونفذّ طيران الاحتلال، صباح اليوم، غارة تجاه منزل في منطقة الرضيع بمدينة بيت لاهيا.

وأحرق جيش الاحتلال أحرق مدرسة مهدية الشوا بالكامل، التي كانت تؤوي مئات النازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، شن طيران الاحتلال عدة غارات متتالية على مخيم البريج، كما قصفت المدفعية الصهيونية مناطق غرب مخيم النصيرات.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة ثابت في مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائفها تجاه المناطق الغربية لمخيم النصيرات.

واستشهد الليلة الماضية مواطن وطفل في قصف الاحتلال خيمة للنازحين منطقة البصة غرب دير البلح وإصابة ستة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين