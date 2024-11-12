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رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية الطحين

12 نوفمبر 2024 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
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رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية الطحين
غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية الطحين.

وأعلنت الأونروا، مؤخراً استمرار توزيع الدقيق (الطحين) للدورة الثانية والثالثة على جميع الأُسر(اللاجئ، أو المواطن) في كل من المناطق (محافظة خانيونس، ومحافظة الوسطى).

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كما أشارت إلي استمرارها في توزيع السلة الغذائية (الكابونة البنية) على الأسر التي لم يسبق لها الاستلام حال توفر الكميات من الأسر الأكبر حجما إلى الأقل.

وتشترط الأونروا عند الحضور لاستلام السلة الغذائية المتمثلة بعدد من أكياس الطحين الأبيض، أن يحضر رب الأسرة هويته الشخصية، أو ما ينوب عنها من أوراق ثبوتية في حال فقدان الهوية.

وتتيح أيضاً  لأين من أفراد الأسرة فرصة استلام السلة الغذائية بشرط إحضار هوية رب الأسرة بالإضافة إلى الهوية الشخصية للمستلم.

خطوات فحص موعد استلام المساعدة الغذائية الطحين

* تصفح رابط فحص موعد استلام السلة الغذائية (الطحين)، اضغط هنا

* إدخال رقم الوثيقة (الهوية الشخصية).

* الضغط على زر (استعلام).

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