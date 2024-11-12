الاحتلال يقتل خمسة صحفيين في غزة خلال أقل من أسبوع

أعرب مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين (PJPC) عن إدانته الشديدة لتصاعد حالات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين، أثناء تغطيتهم حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووسط شبهات التعمد لحظر توثيق ونقل ما يرتكبه من جرائم مروعة.

ورصد مندوبو المركز مقتل 5 صحفيين، وإصابة 3 آخرين في غضون خمسة أيام فقط، إثر غارات إسرائيلية منفصلة، استهدفت مركز إيواء ومنازل وخيام نازحين في مدينة غزة ووسط قطاع غزة.

وأفاد مركز حماية الصحافيين أن من بين الصحفيين الشهداء، الصحفي مهدي حسن المملوك (36 عامًا) من قناة “القدس اليوم الفضائية”، والمصور الصحفي محمد عبد العزيز خريس (37 عامًا) وزوجته أمس الاثنين.

واستشهد المملوكي الذي يعمل في دائرة البث الفضائي، إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة، بينما استشهد خريس إثر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

ووثق مركز حماية الصحفيين استشهاد الصحفية الزهراء أبو سخيل (24 عامًا)، وشقيقها الصحفي أحمد أبو سحيل (23 عامًا)، مع والدهما في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تستخدم مركز إيواء في مدينة غزة، يوم السبت الماضي.

كما وثق المركز استشهاد الصحفي عبد الرحمن خضر بحر (25 عامًا)، الذي يعمل مصوراً صحفياً في وكالة عاجل فلسطين، جراء غارة إسرائيلية استهدفته في حي الكرامة شمال غرب غزة، يوم السادس من الشهر الجاري.

وباستشهاد الصحفيين الخمسة، يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران جيش الاحتلال إلى 189 صحفيًا، منذ بدء الحرب المروعة على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد مركز حماية الصحافيين أن استمرار استهداف الصحفيين في غزة يتواصل مع سبق الإصرار والترصد، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشدد المركز على أن الحكومة الإسرائيلية ليست ملتزمة بالتحقيق أو محاسبة الأفراد المسؤولين عن قتل الصحفيين، بدليل استمرار عمليات استهداف الصحافيين بشكل متعمد ومتصاعد.

كما جدد مطالبته المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بالتدخل العاجل، وملاحقة المحرضين والمتورطين بتلك الجرائم أمام المحاكم الدولية.

وأكد أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعترف بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق أساسي لكرامة الإنسان، بموجب المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

المصدر / فلسطين أون لاين