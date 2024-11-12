قتيلان بسقوط قذيفة في نهاريا برشقة صاروخيَّةً لـ "حزب اللَّه" نحو "تلِّ أبيب"

لبنان/ فلسطين أون لاين:

ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شخصين قُتلا جراء سقوط صاروخ لحزب الله في مدينة نهاريا. وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن عدة صواريخ سقطت في مواقع مختلفة بالمدينة ومحيطها.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات إنذار دوت في نهاريا وبلدات بالجليل الغربي و"تل أبيب" ومحيطها.

وهذه هي المرة الرابعة التي تدوي فيها صافرات الانذار في نهاريا ومحيطها.

أعلن "حزب الله" الثلاثاء، استهداف 3 مستوطنات شمال "إسرائيل" بصواريخ، والتصدي لمسيرتين وإجبارهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وعبر سلسلة بيانات على منصة تلغرام، قال "حزب الله" إنه هاجم بصليات صاروخية مستوطنات كفر بلوم وكفر يوفال وديشون.

وأضاف أن دفاعته الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين من نوع "هرمز 450" وأجبرتهما على مغادرة أجواء جنوب لبنان.

إسرائيليًا، دوت صفارات الإنذار في مدن حيفا وعكا ونهاريا ومناطق الجليل الأعلى شمالا؛ جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان، وفق إعلام عبري.

فيما قال الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس: "بعد التنبيهات فُعّلت في منطقة خليج حيفا والجليل الأعلى، تم رصد صاروخين قادمين من لبنان حيث سقطا في منطقة مفتوحة".

وأضاف: "إثر التنبيهات التي فُعّلت بمنطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو طائرة بدون طيار كانت تعبر من لبنان".

ولم يشر بيان الجيش إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء ذلك.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و243 قتيلا و14 ألفا و134 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.

وواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم، عدوانه العسكري الواسع على لبنان، حيث كثف القصف الجوي والمدفعي، تزامنا مع التوغل البري، على لبنان لليوم الـ51 تواليا، في وقت يواصل حزب الله التصدي لتوغلات قوات إسرائيلية، وقصف المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية في الشمال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الـ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة، إلى 3189 شهيدا و14078 جريحا، بينما استشهد أكثر من 40 لبنانيا وأصيب 31 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.