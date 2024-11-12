"من الطراز الفاخر"... القسّام تعلن عن سلسلة "كمائن" نوعية أوقعت جنودًا قتلى بمعارك جباليا (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 403 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام، تمكن مجاهدوها من استهداف قوة صهيونية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد "أولي العزم" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ منفصل، تمكن مجاهدو كتائب القسام، من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ومن ثم اعتلائها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة "الفاخورة" غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدفت الكتائب، في بيان عسكري، جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مدرسة "شادية أبو غزالة" غرب معسكر جباليا شمال القطاع,

كما بثت القسام، مشاهد من قصف تحشدات جيش الاحتلال في محور "نتساريم" بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم بقذائف الهاون وصواريخ الـ "107".

وفي وقت سابق، بثّت كتائب الشّهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد نوعية من استهداف مقاوميها لآليات الاحتلال "الإسرائيلي" في محور التّوغل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو مجاهدين اثنين من مجاهدي القسّام بصحبة حاج فلسطيني بعمر الستين عامًا، يُشاركهم الجهاد ودكّ جنود الاحتلال في جباليا.

وقال أحد المجاهدين، إن الحاج السّتيني "رفض عيش الذل والهوان وطلب الجهاد في سبيل الله وسيكرمه الله إن شاءالله، وسنثخن في هذا العدو الذي يستقوي على الأطفال والنساء، ويرتكب المجازر يومًا تلو الآخر".

وبعث المقاومين رسالةً لجنود الاحتلال، مؤكدين "أنهم سيجعلوا الجنود يرون من جحيم معسكر جباليا بإذن الله".

وعرضت القسّام في مقطع الفيديو مشاهد استهدافها لآليات الاحتلال وتدمير ناقلة ناقد بقذيفة الياسين 105 واندلاع أعمدة الدخان عقب صيدها أثناء توغلها شرق مخيم جباليا.

وقالت كتائب الشّهيد عز الدين القسام، في بلاغ عسكري، إنّ مقاوميها تمكّنوا من تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، عصر أمس الاثنين، في منطقة أرض سليمان، بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع".

وفي بلاغ منفصل، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة ناسفة وجرافة عسكرية بقذيفة تاندوم بحي تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وأكدت القسام أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع.

وفي عملية مركبة.. قالت كتائب القسّام إنها تمكنت من قنص جندي صهيوني واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.