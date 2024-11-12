"سنُريهم جحيم معسْكرنا".. القسّام تبثُّ مشاهد نوعية لاستهداف آليات الاحتلال بمعارك شرق جباليا (شاهد)

بثّت كتائب الشّهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد نوعية من استهداف مقاوميها لآليات الاحتلال "الإسرائيلي" في محور التّوغل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو مجاهدين اثنين من مجاهدي القسّام بصحبة حاج فلسطيني بعمر الستين عامًا، يُشاركهم الجهاد ودكّ جنود الاحتلال في جباليا.

وقال أحد المجاهدين، إن الحاج السّتيني "رفض عيش الذل والهوان وطلب الجهاد في سبيل الله وسيكرمه الله إن شاءالله، وسنثخن في هذا العدو الذي يستقوي على الأطفال والنساء، ويرتكب المجازر يومًا تلو الآخر".

وبعث المقاومين رسالةً لجنود الاحتلال، مؤكدين "أنهم سيجعلوا الجنود يرون من جحيم معسكر جباليا بإذن الله".

وعرضت القسّام في مقطع الفيديو مشاهد استهدافها لآليات الاحتلال وتدمير ناقلة ناقد بقذيفة الياسين 105 واندلاع أعمدة الدخان عقب صيدها أثناء توغلها شرق مخيم جباليا.

وتواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام لليوم الـ 403 من ملحمة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة، موقعةً جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى.

وقالت كتائب الشّهيد عز الدين القسام، في بلاغ عسكري، إنّ مقاوميها تمكّنوا من تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، عصر أمس الاثنين، في منطقة أرض سليمان، بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع".

وفي بلاغ منفصل، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة ناسفة وجرافة عسكرية بقذيفة تاندوم بحي تل الزعتر شمالي قطاع غزة.



