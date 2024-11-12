فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإبادة في يومها الـ 403.. مجازر دامية في بيت حانون وخانيونس وقصفٌ مُتواصل على المحافظة الوُسطى

"سنُريهم جحيم معسْكرنا".. القسّام تبثُّ مشاهد نوعية لاستهداف آليات الاحتلال بمعارك شرق جباليا (شاهد)

عرقلة (إسرائيل) للمساعدات الإنسانية تفاقم مُعاناة المُحاصرين في غزَّة

تقارير عبرية تكشفُ تفاصيل مقتل قائد فرقة "لوتر" و4 جنود في كمين "صعب" بمعارك شمال قطاع غزّة

حماس: عملية الدَّهس في بيت لحم ردٌّ طبيعي على جرائم الاحتلال في غزَّة والضَّفة

حزبُ الله يضربُ مستوطنة "نيشر" جنوبي حيفا.. ماذا نعرفُ عنها؟

طقس فلسطين: الحالة الجويَّة اليوم 12 نوفمبر

تفاعلٌ واسعٌ مع وسم "#قمة_العار" احتجاجًا على موقف القمَّة العربيَّة من غزَّة ولبنان

لطلبة غزَّة: خطوات التَّسجيل بالمدارس الافتراضية ومنصتي "تيمز ومدرستي"

أسعار صرف العملات مقابل الشّيكل اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر

"سنُريهم جحيم معسْكرنا".. القسّام تبثُّ مشاهد نوعية لاستهداف آليات الاحتلال بمعارك شرق جباليا (شاهد)

12 نوفمبر 2024 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
...

بثّت كتائب الشّهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد نوعية من استهداف مقاوميها لآليات الاحتلال "الإسرائيلي" في محور التّوغل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو مجاهدين اثنين من مجاهدي القسّام بصحبة حاج فلسطيني بعمر الستين عامًا، يُشاركهم الجهاد ودكّ جنود الاحتلال في جباليا.

وقال أحد المجاهدين، إن الحاج السّتيني "رفض عيش الذل والهوان وطلب الجهاد في سبيل الله وسيكرمه الله إن شاءالله، وسنثخن في هذا العدو الذي يستقوي على الأطفال والنساء، ويرتكب المجازر يومًا تلو الآخر".

وبعث المقاومين رسالةً لجنود الاحتلال، مؤكدين "أنهم سيجعلوا الجنود يرون من جحيم معسكر جباليا بإذن الله".

وعرضت القسّام في مقطع الفيديو مشاهد استهدافها لآليات الاحتلال وتدمير ناقلة ناقد بقذيفة الياسين 105 واندلاع أعمدة الدخان عقب صيدها أثناء توغلها شرق مخيم جباليا.

وتواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام لليوم الـ 403 من ملحمة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة، موقعةً جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى.

وقالت كتائب الشّهيد عز الدين القسام، في بلاغ عسكري، إنّ مقاوميها تمكّنوا من تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، عصر أمس الاثنين، في منطقة أرض سليمان، بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع".

وفي بلاغ منفصل، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة ناسفة وجرافة عسكرية بقذيفة تاندوم بحي تل الزعتر شمالي قطاع غزة.  

 

#الحرب على غزة #عمليات نوعية #طوفان الأقصى #معارك القسام #معارك شمال غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة