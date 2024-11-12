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طقس فلسطين: الحالة الجويَّة اليوم 12 نوفمبر

12 نوفمبر 2024 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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يشهد طقس فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة ويكون الجو لطيفًا نهارًا وباردًا ليلاً.

وتتوقع الأرصاد الجوية في فلسطين استقرار الحالة الجوية طيلة هذا اليوم ولا يطرأ متغيرات عليه، عدا برودة الجو ليلاً والتي تزداد تدريجياً وصولاً  لساعات الفجر.

الحالة الجوية التفصيلية لهذا اليوم:

الثلاثاء 12\11\2024: 

- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

- جو لطيف في ساعات النهار.

- السماء صافية ولا يوجد غيوم.

- تنخفض درجات الحرارة تدريجياً بالمساء حتى ساعات الفجر، والله أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

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