تفاعلٌ واسعٌ مع وسم "#قمة_العار" احتجاجًا على موقف القمَّة العربيَّة من غزَّة ولبنان

غزة/ صفاء سعيد

عقدت يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض قمة ضمّت رؤساء وحكومات نحو 50 دولة عربية وإسلامية، لبحث سبل إنهاء النزاع المستمر على مدار عام في غزة ولبنان، القمة جاءت استجابةً لدعوات متزايدة لوقف إطلاق النار وتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في كلا المنطقتين، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار الحصار والتدمير.

ورغم الأهداف المعلنة للقمة، إلا أن تفاعل رواد التواصل الاجتماعي على وسم #قمة_العار كان حافلاً بالانتقادات اللاذعة، حيث عبّر المشاركون على هذا الوسم عن خيبة أملهم مما اعتبروه تأخراً كبيراً من القادة في اتخاذ إجراءات فعّالة لإنهاء العنف وتقديم المساعدة للشعبين الفلسطيني واللبناني، معتبرين أن القمة جاءت متأخرة وغير قادرة على تحقيق تغيير حقيقي.

رفيف عفيف من غزة فتاة عبّرت عن واقع كل غزي يعيش واقع الحرب والعدوان والحصار والتجويع الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" من عام على أكثر من 2 مليون انسان، فكتبت منشوراً على حسابها على الفيس بوك قالت فيه:" بيروحوا كل واحد يقول الكلمة اللي انكتبتله وبعدها يتغدوا ويمشوا.. بينما بتضل حور بنت أختي بتعيط نفسها تاكل بطاطا.

كتب ناجح واكيم تغريدة على حسابه على موقع X:" اليوم تنعقد القمة العربية الإسلامية في الرياض، إنها رسالة دعم للشعبين الفلسطيني واللبنانية " كما قال أحمد أبو الغيط .

" أكثر من خمسين رئيس دولة عربية وإسلامية، أكثر من خمسين صفراً مجموعهم يساوي صفراً، هذا إذا أحسنا الظن بهم . ولكن سوء الظن من حسن الفطن".

اليوم تنعقد القمة العربية الإسلامية في الرياض .

"إنها رسالة دعم للشعبين الفلسطيني واللبنانية " كما قال أحمد أبو الغيط .

أكثر من خمسين رئيس دولة عربية وإسلامية .

أكثر من خمسين صفرا مجموعهم يساوي صفرا .

هذا إذا أحسنا الظن بهم .

ولكن سوء الظن من حسن الفطن . — Najah Wakim (@NajahWakim) November 11, 2024

المهندس ليث إسماعيل كتب تغريدة قال فيها:" لماذا لم تعقد القمة بعد شهر من بدء العدوان أو ٣ أشهر أو ٦ أشهر أو حتى سنة؟! لماذا تعقد الأن؟ بعد أن فشل الصهاينة وحلفائهم من انهاء الحرب كما يريدون، هل كان أصحاب الفخامة والمعالي ينتظرون أن تنكسر شوكة المقاومين ويستسلمون للمحتلين ومن معهم من شذاذ الآفاق؟

لماذا لم تعقد القمة بعد شهر من بدء العدوان أو ٣أشهر او ٦أشهر اوحتى سنة؟! لماذا تعقد الأن؟بعد أن فشل الصهاينه وحلفائهم من انهاء الحرب كما يريدون،هل كان أصحاب الفخامه والمعالي ينتظرون ان تنكسر شوكة المقاومين ويستسلمون للمحتلين ومن معهم من شذاذ الآفاق؟🤔

-نعم #قمه_العار#أمستردام pic.twitter.com/Qg3AEPlIw3 — 𝔢𝔫𝔤.𝔩𝔞𝔦𝔱𝔥 𝔦𝔰𝔪𝔞𝔦𝔩 (@laith__1984) November 11, 2024

أما علي محمد فكتب:" قمه عربيه اسلاميه في حضيرة الرياض ماذا يعني انعقادها بعد هذه المجازر هل ستوقف نزيف الدم هل نتائجها سلبية ام ايجابية هل هي كسابق القمم هل ستعمل لصالح القضية هل ستعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر ام هي مجرد حروف (ندعو) ، (يجب) ، (نطالب) #قمه_العار #غزة_الفاضحة".

قمه عربيه اسلاميه في حضيرة الرياض

ماذا يعني انعقادها بعد هذه المجازر

هل ستوقف نزيف الدم

هل نتائجها سلبية ام ايجابية

هل هي كسابق القمم

هل ستعمل لصالح القضيه

هل ستعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر

ام هي مجرد حروف (ندعو) ، (يجب) ، (نطالب)#قمه_العار#غزة_الفاضحة — Ali Mohamed Saad (@AliMohamedSaad2) November 11, 2024

يونس البحيري كتب تغريدة على موقع X:" "صليل الفناجل" اسمع هذا الفيديو من القمة العربية، أصوات فناجين القهوة العربية ! طبعا بيستريحوا من كثر الكلام زعماء العرب والمسلمين ! هذه قمة و لا ديوانية !!!! طبعا بعض اللهجات تقول عنه "فنجال" صليل "الفناجل" نشيد الطغاة ودرب التنازل طريق الحياة".

"صليل الفناجل"

اسمع هذا الفيديو من القمة العربية !

اصوات فناجين القهوة العربية !

طبعا بيستريحوا من كثر الكلام زعماء العرب و المسلمين !

هذه قمة و لا ديوانية !!!!

طبعا بعض اللهجات تقول عنه "فنجال"



صليل "الفناجل" نشيد الطغاة

ودرب التنازل طريق الحياة#القمة_العربية_والإسلامية… pic.twitter.com/T9eWBK0pWV — Khityar Abu Beesan (@YounisBahari) November 11, 2024

أما صاحبة حساب يحمل اسم مريم فكتب على موقع X:" قولوها لماذا الخجل لماذا أسميتموها #القمة_العربية_والإسلامية لماذا لم تطلقوا عليها #قمه_مابعد_حماس لم يذكر واحد فيهم #حماس إلا #اردوغان".

" تخيلوا آه إعذروني فكثير منكم طلب سحق حماس ليس كلامي بل ماورد من الصحفي الاميركي الاستقصائي بوب وودوارد و دينيس روس فلنتذكر #قمه_القاهره_للسلام عام 2023 عقدوها للهجوم على حماس واليوم هذه القمة عقدوها 2024.. لما بعد حماس وكأن حماس صفحة طويت وإنتهت تأملوها جيداً #القمة_الإسلامية_العربية #قمه_القاهره_للسلام".