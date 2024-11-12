لطلبة غزَّة: خطوات التَّسجيل بالمدارس الافتراضية ومنصتي "تيمز ومدرستي"

يواجه العديد من طلبة قطاع غزة مشكلات في التسجيل بالمدارس الافتراضية ومنصتي "مايكروسوفت تيمز ومدرستي" المُعتمدتين من وزارة التربية والتعليم.

تهدف الوزارة إلى تمكين جميع الطلاب والطالبات في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية من مواصلة دراستهم بمرونة وكفاءة، سواء كانوا داخل القطاع أو خارجه.

في خطوة مهمة لدعم العملية التعليمية في قطاع غزة، في أعقاب توقف الدراسة في المدارس التقليدية بسبب الحرب المستمرة على القطاع منذ عام كامل.

على إثرها، أعلنت الوزارة للطلبة المقيمين داخل القطاع وخارجه عن فرصة الالتحاق بالبرنامج التعليمي الإفتراضي الجديد عبر الانترنت لعام 2024-2025، بشرط التسجيل بالمدارس الافتراضية ومنصات المتعلقة بها.

وعليه يعرض لكم موقع فلسطين أون لاين خطوات تسجيل طلبة قطاع غزة في المدارس الإفتراضية (التعليم عن بُعد) ومنصتي مايكروسوفت تيمز ومدرستي بطريقة صحيحة ومبسطة.

- الخطوة الأولى: تعبئة معلومات الطالب بدقة من خلال زيارة الرابط الآتي، اضغط هنا

- الخطوة الثانية: تنزيل تطبيق مدرستي "eSchool":

قم بتنزيل تطبيق مدرستي eSchool لمعرفة المدرسة التي تم تعيينك بها: [رابط التنزيل]

- فتح تطبيق مدرستي من خلال كتابة رقم هوية الطالب في خانة اسم المستخدم وكلمة المرور أيضاً.

- أهم المعلومات الموجودة داخل هذا التطبيق والتي تتمثل بالآتي:

- اسم الطالب.

- اسم المدرسة الخاصة به.

- الواجبات الدراسية.

- العلامات.

- الغيابات وغيره.

الشكل الآتي يوضح المعلومات التي تظهر بعد الدخول إلى منصة مدرستي

- الخطوة الثالثة: متابعة صفحة مدرستك الافتراضية على الفيسبوك

بعد معرفتك لاسم مدرستك الافتراضية من خلال منصة مدرستي، عليك الآتي:

قم بزيارة الرابط الآتي للوصول إلى اسم مدرستك على الفيسبوك، اضغط هنا

- اضغط "إعجاب" و "متابعة" الصفحة للحصول على التحديثات والإعلانات.

الشكل الآتي يوضح أسماء جميع المدارس الافتراضية على الفيسبوك

- الخطوة الرابعة: تنزيل مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams:

- قم بتنزيل Microsoft Teams من [رابط التنزيل].

- شاهد هذا البرنامج التعليمي بالفيديو لمعرفة كيفية الانضمام إلى صفك: [اضغط هنا]

- الشكل الآتي يوضح االمعلومات التي تظهر بعد تسجيل الدخول إلى منصة تيمز

- تواجه مشكلة بالتسجيل على منصة تيمز Teams؟

- لا يمكنك تسجيل الدخول؟ تحقق من بريدك الإلكتروني والعبارة عن رقم هوية الطالب ومتبوع بـ @vgaza.edu.ps وكلمة المرور عبارة عن أول خمسة أرقام من هوية الطالب ويتبعها @Gaza.

ويكون شكل البريد الإلكتروني على هذا النحو:

vgaza.edu.ps@123456789

ويكون شكل كلمة المرور والذي هو عبارة عن أول 5 أرقام من هوية الطالب:

Gaza@12345

- لا تزال بحاجة إلى مساعدة؟ تواصل مع مسؤول صفحة مدرستك من خلال رسائل صفحة المدرسة على الفيسبوك.

- باتباعك لهذه الخطوات وتنفيذها بشكلٍ صحيح، ستتمكن من التسجيل بالمدارس الإفتراضية والمنصات المتعلقة بها.

- وإذا واجهت مشاكل أخرى، تواصل مع الدعم الفني لحلها من خلال الرابط، الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين