أسعار صرف العملات مقابل الشّيكل اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر

يشهد صرف العملات في فلسطين بداية هذا اليوم 12 نوفمبر، استقرار في عمليات البيع والشراء، دون تغييرات عن يوم أمس.

ويوضح لكم موقع فلسطين أون لاين أسعار بيع وشراء العملات وأهمها الدولار الأمريكي والدينار الأردني واليورو الأوروبي الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم 12 نوفمبر في فلسطين.

أسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 370---373 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 480--484 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 330---360 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10--13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77--78 بيع

- اليورو مقابل الدولار شراء 90---96 بيع

المصدر / فلسطين أون لاين