الاحتلال يعترف بإصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية دهس غربي بيت لحم

أصيب جنديان "إسرائيليان" بجروح، مساء الإثنين، بعد تعرضهما للدهس من سيارة يقودها فلسطيني اقتحم بها حاجزا عسكريًا قرب بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم.

واعترف الاحتلال بإصابة جنديين في عملية الدهس قرب منطقة بلدة الخضر، مشيرًا إلى أنّ منفذ العملية تمكن من الانسحاب من موقع الحدث، فيما لا تزال عملية المطاردة والبحث جارية حتى اللحظة.

في الأثناء، قالت هيئة البث العبرية إن "عملية الدهس على الحاجز العسكري أسفرت عن إصابة جنديين "إسرائيليين" اثنين.

وأكدت الهيئة العبرية أن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري تمكن من الانسحاب.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر، وصادرت مركبة واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه وعلى والده في البلدة.

وجددت قوات الاحتلال اقتحام بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير ومثلث البالوع والبلدة القديمة والبوابة، وأطلقت الرصاص الحي، بزعم مطاردة منفذ عملية الدهس.

وقام جنود الاحتلال بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلات التجارية، إلى جانب مداهمة بعض المنازل في محيط الجامع الكبير في البلدة، والاعتداء بالضرب على عدد من المواطنين أثناء تواجدهم في أحد المحلات التجارية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات