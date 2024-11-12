"بينهم لاعب بالضّفة".. ارتقاء 3 شهداء من الحركة الرّياضيّة الفلسطينية

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتقى 3 شهداء رياضيين جدد، بنيران قوات الاحتلال الصهيوني، التي تشن حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعلن نادي التفاح الرياضي عن ارتقاء لاعب فريق كرة القدم إياد أبو خاطر، بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد لاعب فريق نادي فلسطين لكرة القدم "هشام الثلاثيني"، برصاص طائرة كواد كابتر بمدينة غزة.

ولم يقتصر قتل الرياضيين في غزة، بل أيًضا بالضفة الغربية المحتلة، بعدما تم استهداف ناجي البابا لاعب فريق كرة القدم بنادي حلحول الرياضي.

ونعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللاعبين، وأكد أنه سيواصل جهوده لمحاسبة الكيان الصهيوني، والعمل على وقف جرائم بحق الرياضة الفلسطينية.