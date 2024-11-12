اعتقالات واعتداءات.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضّفة الغربيّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية والقدس المحتلة، تخلّلها اعتداءات واعتقالات.

وفي بيت لحم، صادرت قوات الاحتلال مركبة من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه وعلى والده في البلدة.

جاء ذلك بعد إصابة جنديين "إسرائيليين" اثنين، في عملية دهس بطولية استهدفتهما قرب بلدة الخضر، وتمكن المنفذ من الانسحاب، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

وجددت قوات الاحتلال اقتحام بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير ومثلث البالوع والبلدة القديمة والبوابة، وأطلقت الرصاص الحي، بزعم مطاردة منفذ عملية الدهس.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي عين سارة ووادي أبو اكتيلة، واعتقلت الشابين عليان القواسمي، وجعفر القواسمي ونجله أحمد.

واعتدى الجنود بالضرب على المواطن محمد جهاد نايف حريبات من مدينة دورا، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في القدس المُحتلّة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عبد الرحمن حماد وآسر شحادة، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

في جنين، استهدف مقاومون آليات جيش الاحتلال بعبوة ناسفة، أثناء اقتحام بلدة سيلة الظهر في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات