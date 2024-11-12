الإبادة في يومها الـ 403.. مجازر دامية في بيت حانون وخانيونس وقصفٌ مُتواصل على المحافظة الوُسطى

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 403 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أنواع القتل والتدمير والتهجير، ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزراة الصّحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و603 شهداء، بالإضافة لـ 102 ألف و929 مصابا بجروح متفاوتة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وفي رصد فلسطين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، استهدف الاحتلال ثلاثة منازل تعود لعائلات "الكفارنة" و"شبات" و"عودة" في بيت حانون، ما أدّى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فيما لايزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأطلقت العائلات مناشدات لانتشال الشهداء والإصابات من تحت ركام منازل قصفها الاحتلال في بيت حانون، مع استمرار إخراج الاحتلال سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني عن الخدمة واستهدافهم.

وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة العمصي في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الخيري بجوار النادي الأهلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أفادت مصادر صحفية بارتقاء شهيدين وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عودة بالمخيم الجديد في النصيرات.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً بحي الرحمة في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات.

في خان يونس، ارتكب الاحتلال مجزرةً دامية عقب قصفه مقهىً شمال مواصي خانيونس الليلة الماضية، ما أدى لارتقاء 11 شهيدًا بينهم طفلان.

في رفح، واصلت مدفعية الاحتلال استهداف مناطق شمال مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين